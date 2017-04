Prinses laat kinderen meepraten over 100 miljoen euro

Als oprichter en voorvrouw van Missing Chapter Foundation zet Laurentien zich al jaren in voor het betrekken van kinderen bij het maken van toekomstplannen door bedrijven en overheidsorganisaties, door het installeren van zo’n Raad van Kinderen. De gedachte: kinderen denken creatief en kijken onbevangen naar de wereld, dat helpt beleidsbepalers in hun werk. Voor de kids is het goed dat ze zich verdiepen in hulpvragen en samenwerken. En ook een inkijkje krijgen in de levens die er soms anders uitzien dan die van hen.



Klijnsma: ,,Voor kinderen uit gezinnen die het financieel goed hebben, is het soms moeilijk te beseffen hoe het is om geen geld te hebben voor een schoolreis of een verjaardagspartijtje. Op werkbezoek in Brabant vertelde een jongetje me vorige week dat hij altijd met een plastic bal moet voetballen, omdat er thuis geen geld is voor een leren bal. Daar keken andere kinderen wel van op.’’