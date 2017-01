Prison Escape voortaan in Bredase Koepelbajes

Deelnemers krijgen drie uur de tijd om aan de hand van opdrachten uit de gevangenis te ontsnappen. Liefst tachtig acteurs brengen het spel in de voormalige penitentiaire inrichting tot leven. Zij spelen cipiers of, net als de spelers, gevangenen. ,,In Rotterdam werkten we nog met 42 acteurs, in Breda pakken we het fors groter aan'', zegt Rik Stapelbroek van productiebedrijf Real Life Gaming.



De complete koepelvormige hal plus een aantal bijgebouwen van De Boschpoort vormen het decor. ,,We gebruiken alle cellen. Het is echt een geweldig pand. Voor mijn werk kom ik op veel boeiende locaties. Zo vond ik lange tijd Amsterdam Centraal interessant. Maar dat is slechts een halletje als je het vergelijkt met De Koepel.''