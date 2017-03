Proef: gepaste straf voor veroorzakers ongeluk

De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers, geleid door Elly Winkel die haar zoon verloor bij een autocrash, pleitte al langer voor een werkstraf die een link heeft met de daad van de bestuurder. ,,De dader mag een beetje in het zonnetje papier prikken, terwijl wij door het verlies van onze zoon en dochter levenslang hebben. Laat hem als verkeersregelaar aan de slag gaan’.’’

De komende maanden wordt een pilot opgezet waarin Winkel, Openbaar Ministerie en de reclassering kijken welke alternatieve straffen mogelijk zijn. Die vindt misschien plaats in Den Haag. Gedacht wordt ook aan een taakstraf in een revalidatiecentrum waar verkeersslachtoffers herstellen van een ongeluk. ,,Het leed dat bij verkeersslachtoffers wordt aangericht is heel groot. We denken dat het zinvol is als de dader ziet wat hij heeft aangericht, dat het meer impact heeft en beter aandachtspunt is dat een dader niet op een té gevoelige plek moet worden geplaatst. ,,Het gaat hier om verkeersslachtoffers, maar denk aan een man die een oudere mishandeld heeft, en die plaats je in een verzorgingshuis. Het moet wel haalbaar zijn.’’

Winkel bevestigt dat nabestaanden en slachtoffers van verkeersmisdrijven met de pilot ‘eindelijk’ het idee krijgen dat er serieus gekeken wordt naar de gevolgen van verkeersmisdrijven voor de slachtoffers. ,,Het geeft wat rust dat de dader een straf krijgt waardoor hij mogelijk gaat inzien wat hij heeft aangericht. Daar zit natuurlijk ook de winst in voor de dader en de maatschappij. Verandering van gedrag begint bij bewustzijn. Hij zal misschien niet zo snel nog een keer te hard rijden, met drank op achter het stuur kruipen.’’

'Niet papier prikken, maar verkeer regelen'

Met een bloedvaart van 107 kilometer per uur reed Lesley W. in augustus 2012 Elly Winkels zoon Fred dood. W. had flink wat joints gerookt en kreeg in anderhalf jaar tijd veertien verkeersboetes. Hij kreeg vier jaar cel. Voor Nederlandse maatstaven heeft hij een goede straf gekregen, vindt Winkel.



Ze rouwde drie jaar, en zet zich nu in voor verkeersslachtoffers. ,,Net voor Fred was in Den Haag Donnie Rog doodgereden. Een jongen van 13. De dader kreeg vijf maanden. Of neem de taakstraf die een Pool kreeg voor het doodrijden van een opa, oma en een kleuter. Vind je het gek dat mensen in de rechtszaal met stoelen gaan gooien?"

Had u het liever anders gewild?

,,Waar ik de meeste moeite mee heb, is dat ik geen enkel idee heb of de dader in die tijd tot inzicht is gekomen. Dat blijft knagen. Heeft hij wat geleerd of zou hij zo weer in de auto stappen? Het aspect van heropvoeden moet een veel belangrijkere rol gaan spelen. Daarom ben ik zo blij dat het OM dit inziet, al gaat het nu voorlopig alleen om taakstraffen."

Is heropvoeden niet een ouderwets idee?

,,Een auto is een potentieel moordwapen, dat blijf ik zeggen. Als je onder invloed achter het stuur kruipt of tijdens het rijden op je mobieltje staart, kan het zo gruwelijk misgaan. Maar als je je straf hebt uitgezeten, kan je weer in een auto stappen. Het gaat zo gemakkelijk."

