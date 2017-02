Profvoetballer (23) uit Twente geeft droom op en wordt boer

Hij weet nog niet precies wat voor een type boer hij is; Tussen de koeien, de suikerbieten, allebei of toch iets anders? ,,Ik denk niet dat ik een boer-boer ben en alleen maar tussen de koeien wil staan. Dat ga ik de komende jaren uitvinden’’, zegt Rick Hemmink. Hij is nu nog profvoetballer bij eerste divisionist Achilles’29 uit Groesbeek, vanaf volgend seizoen is hij amateurspeler in de tweede divisie bij HHC. En boer dus, in de Maatschap Hemmink.

Hemmink doorliep de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles, maar haalde niet het eerste. In 2014 werd hij opgepikt door Heracles, bereikte ook daar niet wat hij wenste en vertrok naar Achilles. ,,Ik hik er al jaren tegenaan, het is steeds net wel of net niet. Vaker net niet. Bij Achilles speelde ik voor de winterstop wel, nu sta ik er hier ook naast. Dat is de druppel. Ik word er niet gelukkig van.'’

Twijfel

De twijfel sloeg toe, had het nog zin om door te gaan? ,,Ik kan wel weer ergens op stage gaan, maar wie zit er op Rick Hemmink van Achilles te wachten? Ik had mezelf tot mijn 25e gegeven, dan wilde ik in de eredivisie spelen, het liefst bij een club uit het linkerrijtje. Dat is niet gelukt. Ik ben nu bijna 24, ik vind het genoeg. Maar het voelt wel raar, ik neem afscheid van mijn droom.’’