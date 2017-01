Programma CU in braille en gebarentaal

,,Eén van de belangrijkste boodschappen die wij deze verkiezingscampagne hebben is dat iedereen volwaardig mee moet kunnen doen'', aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.



De programma's zullen worden verspreid via organisaties voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en laaggeletterden. De programma's in gebarentaal (filmpjes) en in eenvoudig Nederlands zijn ook online te vinden.