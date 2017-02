Prorail: spoorverkeersleider mag geen spelletjes meer doen

Mobieltjes, tablets en laptops zijn in de huidige samenleving niet meer weg te denken, erkent ProRail. Maar tijdens het werk moeten spoorverkeersleiders er niet meer mee doen dan bellen of even snel iets opzoeken. Al het overige betekent afleiding van veiligheidstaken die concentratie vergen, aldus de spoorbeheerder.

Aanleiding voor de brief is een treinongeluk in Zuid-Duitsland, waardoor een jaar geleden twaalf doden vielen en ruim tachtig mensen gewond raakten. Gebleken is dat de treindienstleider tot vlak voor het moment van de crash spelletjes op zijn telefoon aan het spelen was. Hij is veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf.