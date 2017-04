Protest bij Eritrese conferentie in Veldhoven

De demonstratie is op het allerlaatste moment georganiseerd, nadat gisteren de locatie van de omstreden bijeenkomst bekend werd. Het is een initiatief van Kubrom Hosabay, de voormalige staatssecretaris van Eritrea die in 2009 naar Nederland vluchtte omdat hij zich niet meer veilig voelde in zijn land. Hij begon online een petitie tegen de conferentie.



,,Mensen moeten komen demonstreren! Want deze conferentie, deze man is het beeld van het regime waarvoor veel Eritreeërs zijn gevlucht ", zei Hosabay. Volgens hem zouden Eritrese asielzoekers die de afgelopen paar jaar naar Nederland zijn gekomen gehoor moeten geven aan de oproep.