'Provinciale Staten Limburg laten Jos van Rey met rust'

De gemeenteraad van Roermond had Van Rey wel gevraagd op te stappen. Hij is veroordeeld voor corruptie in de tijd dat hij wethouder was. Nu zit hij daar in de gemeenteraad.



,,Wij hebben een dringend beroep gedaan op de heer Van Rey om zijn fouten te erkennen. Alleen hij kan de ontstane politieke impasse doorbreken. Een groot bestuurder weet wat hem te doen staat in het belang van iedereen die onze stad lief heeft'', schreef de Roermondse coalitie.



240 uur taakstraf

Oud-VVD-senator Van Rey weigert echter, ondanks de wens van een meerderheid van de gemeenteraad van Roermond, op te stappen als raadslid. Hij werd in juli veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur wegens corruptie.



De rechtbank meent dat Van Rey zich liet omkopen door een projectontwikkelaar. Zo zou hij reizen naar vastgoedbeurzen hebben aangenomen. Ook acht de rechter stembusfraude bewezen. Het ronselen van stemmen niet en ook van witwaspraktijken werd Van Rey vrijgesproken. Hij ging tegen de uitspraak in beroep.



Van Rey is eveneens lid van de Provinciale Staten in Maastricht. De Statenleden vinden het een lokale kwestie. 'Dit is een zaak voor de gemeenteraad in Roermond. Daar hebben de zaken plaatsgevonden toen Van Rey bestuurder was', zegt de SP bijvoorbeeld.