PvdA heeft zijn nivelleringsfeestje

Werkenden met een laag inkomen hielden deze periode procentueel het meest over in hun portemonnee. Zo ging een alleenstaande die het minimumloon verdient, er gemiddeld bijna 13 procent op vooruit. Een alleenstaande ouder met dat salaris zag zijn koopkracht toenemen met 19 procent.



Mensen met hogere inkomens zijn er ook op vooruit gegaan, maar iets minder dan gedacht. Dat komt vooral door maatregelen die het kabinet heeft genomen. De arbeidskorting was voor het aantreden van kabinet-Rutte 2 voor iedereen hetzelfde, maar is gestegen voor lage inkomens en daalt naarmate het inkomen hoger wordt (bruto 85.000 euro en hoger).



Datzelfde geldt voor de algemene heffingskorting, die vanaf 80.000 euro inkomen zelfs helemaal niet meer wordt gegeven. Daarnaast stijgen de toeslagen met in totaal 2 miljard, voor de zorg, huur, kinderopvang en gezinnen (het kindgebonden budget).



VVD niet getreurd

Toch hoeft de VVD niet te treuren op het nivelleringsfeestje van de coalitiegenoot. Hoewel de lage inkomens erop vooruit zijn gegaan, geldt dat maar in beperkte mate voor uitkeringsgerechtigden. De liberalen kunnen tevreden vaststellen dat het verschil tussen werknemers en bijstandsklanten groter is geworden, waardoor het loont om een baan te gaan zoeken.