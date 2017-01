PvdA in gesprek over soepeler kinderpardon

Wanders en vier partijgenoten uit Friesland, Groningen en Drenthe spraken vandaag in Amsterdam met Asscher en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken. Ze strijden al langer voor een ‘humaner kinderpardon’, omdat ze vinden dat te veel kinderen weg moeten die jaren in Nederland hebben gewoond. In Den Haag ligt dat zeer gevoelig, omdat coalitiepartner VVD de regels niet wil versoepelen.



Zorgen

,,Het kinderpardon doet niet wat het moet doen. Asscher begrijpt onze zorgen, we voelen ons gehoord’’, zegt Wanders. Wat dat tot concrete gevolgen heeft is onduidelijk. Er wordt later over doorgesproken. Een andere aanwezige spreekt van een ‘constructief gesprek’. De PvdA-top wil er niets over zeggen.



Het kinderpardon komt in elk geval weer aan de orde tijdens het komende PvdA-congres op 14 en 15 januari. Er ligt een voorstel om in het verkiezingsprogramma op te nemen dat ‘gewortelde kinderen’ mogen blijven, als ze 5 jaar of langer in Nederland hebben gewoond en in beeld waren bij de overheid.