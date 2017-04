Rabobank neemt maatregelen tegen plofkraken

,,We nemen maatregelen die criminelen moeten ontmoedigen en de schade bij plofkraken moeten beperken'', aldus de bank in een persbericht. De veiligheid van omwonenden staat centraal, aldus de bank, die verder meldt dat sommige geldautomaten daardoor per direct minder beschikbaar zijn.

De maatregelen verschillen per locatie. ,,Geldautomaten staan soms op zichzelf, maar bevinden zich vaak aan de buitenkant van een bankgebouw of ze zijn ingebouwd in een ander pand’’, legt Erik Kwakkel uit. Hij is hoofd Operations Betalingsverkeer bij Rabobank. ,,Als het nodig is, onderzoeken we opnieuw de constructie van het pand, luisteren naar de zorgen van omwonenden en bekijken hoe vaak een automaat ’s nachts wordt gebruikt. Afhankelijk van de situatie nemen we maatregelen.'' Het kan zijn dat pinautomaten worden gesloten.