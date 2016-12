Radiatorfolie niet aan te slepen na tweet Barney

Afgesproken werk

De commerciële tweet was - natuurlijk - afgesproken werk. Het account van Tonzon had Van Barneveld eerder deze week nog gefeliciteerd en gebruikte daarbij al de 'trefzeker'-vergelijking. Raymond retweette dat bericht midden in de nacht.



,,Dan ziet niemand het'', zegt Tonzon-oprichter Willemsen. ,,Dus we hebben hem gevraagd nog eens over ons te twitteren met zijn eigen account. Sponsoring werkt tenslotte twee kanten op. We hadden wel verwacht dat meer mensen onze site zouden bezoeken, maar op 216 retweets hadden we niet durven hopen.''



Willemsen is ook als mens blij met alle ophef. ,,Ik ben opa, Raymond is opa, ik ben trots dat we aandacht krijgen voor een product waarmee we willen bijdragen aan een beter milieu in de toekomst.''



Doseren

Mocht Van Barneveld op 2 januari de finale van het WK spelen, hoeven we geen tweede ludieke tweet te verwachten. ,,Daar hebben we nog geen ideeën voor'', zegt Willemsen. ,,Dit is natuurlijk ook lastig te evenaren.''



Gelukkig zijn er nog de talloze grappen van mensen die ook zo trefzeker waren als radiatorfolie: