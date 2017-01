Rapper Boef gaat in hoger beroep

Krijgen gedupeerden Q-koorts een scha­de­ver­goe­ding?

9:13 De rechtbank in Den Haag doet vandaag uitspraak in de zaak die ruim 300 Q-koortspatiënten aanspanden tegen de Nederlandse staat. De grote vraag is of de gedupeerden een schadevergoeding krijgen voor de schade die zij door de Q-koorts hebben geleden.