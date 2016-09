Rapper Boef weer achter tralies

,,Aan de verdachte zijn gedragsaanwijzingen opgelegd. Die zijn hem goed en helder uitgelegd in het bijzijn van zijn advocaat'', zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda vandaag. ,,We hebben moeten constateren dat hij zich niet aan die aanwijzingen heeft gehouden.''



Boef wordt verdacht van opruiing en belediging van agenten. Daar komt nu dus bij dat hij de afspraken met justitie niet is nagekomen. ,,Of het komt tot een voorgeleiding of dat de zaak op een andere manier wordt afgedaan, is nog niet bekend'', aldus de woordvoerster.



Bij zijn arrestatie afgelopen nacht in zijn woonplaats Tilburg verzette de rapper zich niet. Hij zou optreden in de Tilburgse club Epic.