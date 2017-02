Rapporteur maant Kamer tot actie tegen mensenhandel

Er wordt steeds minder gedaan om mensenhandel tegen te gaan en slachtoffers van mensenhandel op te sporen. Daarvoor waarschuwt Corinne Dettmeijer-Vermeulen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, in een brief aan de Tweede Kamer.

In augustus uitte de rapporteur ook al haar zorgen over de afnemende aandacht voor mensenhandel, maar sindsdien is het aantal meldingen van slachtoffers alleen maar verder gedaald.

Verminderde capaciteit

In de brief schrijft Dettmeijer dat de daling niet te wijten is aan het feit dat er minder slachtoffers zijn, maar eerder het gevolg van ,,verminderde capaciteit, een andere prioritering en expertiseverlies bij opsporingsinstanties''.

Na de waarschuwing in augustus, stelde de minister van Veiligheid en Justitie extra geld beschikbaar, maar dat is volgens haar niet genoeg. Het is ,,ook nodig dat de nationale politie en het Openbaar Ministerie weer daadwerkelijk hoge prioriteit geven aan de opsporing van slachtoffers van mensenhandel.''

Daden

Dettmeijer roept de Kamer, die op 16 februari over de kwestie overlegt, op om woorden om te zetten in daden. ,,Het kan niet bij woorden blijven."