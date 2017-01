Rechter wijst claim toe voor PIP-implantaten

KNMI geeft code geel af voor gladheid en mist

5:42 Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in het westen van het land. Verder is er in het hele land kans op lokale gladheid door rijpvorming en aanvriezende mist, vooral op bruggen en viaducten, zo waarschuwt de weerdienst. In het oosten en noordoosten van het land kan het bovendien lokaal glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten.