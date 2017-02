Rechtse partijen afwezig bij lijsttrekkersdebat voor studenten

Lijsttrekkersdebat

Voor VVD-fractieleider Zijlstra had de debatleiding nog wel een uitzondering willen maken, maar PvdA en D66 staken daar een stokje voor. ,,We debatteren met lijsttrekkers”, zegt een woordvoerder van de PvdA-campagne, die stelt dat die strategie is afgestemd met de andere partijen. Dat die lijsttrekkers afgelopen woensdag wél in debat gingen met Zijlstra tijdens het Noordelijke lijsttrekkersdebat, was ‘een foutje van de organisatie’, stelt hij. GroenLinks en de ChristenUnie laten echter weten geen bezwaren te hebben geuit tegen Zijlstra als vervanger van Rutte bij het studentendebat. D66 wilde net als de PvdA een lijsttrekkersdebat.



Volgens de campagnewoordvoerder van de sociaaldemocraten toont het wegblijven van Rutte aan dat hij deze onderwerpen niet belangrijk vindt. Een woordvoerder van de VVD werpt tegen dat Rutte ‘zoveel mogelijk probeert te doen’, maar dat hij als premier ook andere verplichtingen heeft. Dat neemt de irritatie bij de PvdA niet weg: ,,Mijn lijsttrekker (Asscher, red.) neemt als vicepremier minstens de helft van het werk van de premier over. En hij is er wel.”