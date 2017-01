Rechtszaak tegen 'wapenleverancier van de onderwereld' van start

Wapens die zijn gebruikt bij de dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zouden bij B. vandaan komen. Vorig jaar werd in Nieuwegein een enorm wapenarsenaal gevonden dat van hem zou zijn geweest. In totaal zijn er vijf verdachten. Het proces duurt tot volgende week.



Tijdens het onderzoek naar Jan B. zijn er tientallen wapens gevonden in loodsen en huizen van hem in onder andere Hulten en België. Naast deze zaak wordt Jan B. ook verdacht van het verstoppen van het lijk van Freddy Janssen uit Valkenswaard.



Janssen verdween op 9 mei. Delen van zijn in stukken gezaagde lichaam werden tussen eind mei en 4 juni 2015 teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout.



Volg het proces via de tweets van onze rechtbankverslaggever.