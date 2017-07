Reclassering zet vraagtekens bij woonverbod voor moordenaars

,, Dit via wetgeving regelen duurt lang, daarnaast is het niet in de buurt wonen geen garantie dat een dader ook daadwerkelijk uit de buurt blijft.’’ Van Gennip voelt meer voor een regeling op basis van vrijwilligheid. Daarbij worden ook bijvoorbeeld burgemeesters betrokken.



,,We zien dat daders er vaak zelf al voor kiezen ergens anders te gaan wonen, niet in de laatste plaats omdat ze dat zelf willen. Het is ook niet in hun belang om de confrontatie te zoeken en zo continu in een stressvolle situatie terecht te komen.’’



Tijdens het reclasseringstraject is er uitgebreid aandacht voor het effect dat ernstige delicten hebben op het leven van slachtoffers en nabestaanden. ,,We zien dat daders dat vaak heel goed begrijpen.’’