Record: 402 miljoen euro geplukt van criminelen

Grootste klapper was de corruptiezaak van telecombedrijf Vimpelcom, dat aan de Amsterdamse Zuidas staat ingeschreven. Vimpelcom was betrokken in een grote smeergeldaffaire rond gsm-frequenties in Oezbekistan. Het bedrijf betaalde de excentrieke presidentsdochter Gulnara Karimova ruim 144 miljoen dollar om mobiele netwerken te bemachtigen.



Naast een flinke boete heeft het OM 167,5 miljoen euro ontnomen. Ook in tal van kleinere zaken moesten criminelen hun illegale geld ophoesten. ,,De boodschap is dat misdaad niet mag lonen", zegt Marianne Bloos, hoofd van het Functioneel Parket van het OM, dat gespecialiseerd is in vermogenscriminaliteit.



Moeilijk

Onlangs bleek uit wetenschappelijk onderzoek hoe moeilijk het is om criminelen te plukken. Van de bedragen die de rechter heeft bepaald, komt nog geen derde in de staatskas terecht.



Volgens Bloos zijn de afgelopen jaren dankzij een intensiveringsprogramma flinke stappen gezet. ,,Voor 2011 pakten we nog 50 miljoen euro per jaar af en nu het achtvoudige. Het moet uiteindelijk de standaard worden dat we in elke strafzaak waarin geld het motief is, op het criminele vermogen jagen. Al kan dat soms jaren duren."