Record pinbetalingen aan vooravond van kerst

Brein breken op kerstpuzzel AIVD

7:41 Om wie gaat het hier? T, OTO, OO ND JUT, NG , CBT, YOU T, T TT. Degene die het antwoord weet op deze vraag is ongetwijfeld een knappe kop. Het is een van de vragen in de kerstpuzzel van de inlichtingendienst AIVD.