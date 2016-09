Reeks tropische dagen voor de boeg

Hoewel we op 1 september de meteorologische herfst zijn ingegaan, zit de zomer nog stevig in het zadel. Volgens Weerplaza wordt het begin volgende week zelfs een aantal dagen tropisch.



Het is vrij uniek want in De Bilt is het in deze fase van september nooit eerder tropisch geweest. ,,We hebben nu al sinds afgelopen maandag te maken met een lange, droge en warme periode. Zondag valt er een enkele bui, maar volgende week blijft het weer tot en met donderdag droog. Tot nu toe is in deze maand slechts 5 mm regen gevallen", aldus de meteorologe.



Het warme en droge weer hangt samen met een hogedrukgebied. ,,Doordat het hogedrukgebied in onze omgeving verblijft, is de luchtdruk in het Middellandse Zeegebied laag en trekken daar dan ook de slechtweersystemen langs", verklaart Woei. ,,Opmerkelijk is dat de weersverwachtingen voor Spanje en Portugal maxima van 18 tot 20 graden aangeven, terwijl het begin volgende week in ons land juist tropisch is."



Sneuvelen

In De Bilt is het na 5 september nooit eerder 30 graden geworden. De hoogste temperatuurwaarde na 5 september bedraagt 29,6 graden.



Diverse weermodellen geven aan dat het drie dagen achtereen tropisch wordt, maandag tot en met woensdag. ,,Op die dagen sneuvelen zeer waarschijnlijk diverse dagrecords," aldus Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Drie tropische dagen op een rij is ook zeer bijzonder voor de maand september."