Reiziger krijgt minder last van werk aan spoor

Op beheer en onderhoud van het spoor dreigt ProRail de komende jaren een tekort van 475 miljoen euro te krijgen. Hoe groot de besparingen door de nieuwe manier van werken worden, is nog niet bekend. Wel levert een andere manier van spoorstaven slijpen vanaf 2019 al een besparing van 35 miljoen op.

Vooruit plannen

,,Minder hinder, lagere kosten, maar nog altijd een goed en betrouwbaar spoor. Samen met alle betrokken partijen zijn we het nu eens over een nieuwe manier van werken aan het spoor'', aldus Dijksma. Reizigersorganisatie Rover is tevreden met het rapport. Wel vraagt de organisatie nog 'om een norm die grenzen stelt aan de hoeveelheid hinder die reizigers mogen ondervinden'.