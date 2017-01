Reizigers woensdag met acht toestellen opgehaald uit Gambia

Nieuw No Sur­ren­der-club­huis geopend in Duitsland

17 januari Het nieuwe clubhuis van No Surrender-afdeling Emmen staat in Duitsland, net over de grens bij Klazienaveen. De voorbereidingen voor de sloop van het oude onderkomen, dat vrijdag werd gesloten na een politie-inval, zijn vandaag begonnen.