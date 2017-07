Reuring rond benoeming Marcouch

Ahmed Marcouch wordt de nieuwe burgemeester van Arnhem. Tot zover niks geks: er worden per jaar heel veel nieuwe burgemeesters benoemd. Als alles officieel is mogen die dan bij de minister van Binnenlandse Zaken op het kantoor komen om aldaar op een grote landkaart aan te wijzen in welke gemeente ze terechtkomen. Plasterk maakt daar dan een foto van en die zet hij op Twitter. Hartstikke leuk.



Dat is meestal alle reuring die er rondom een nieuwe burgemeester is. Zeker wanneer het gaan om een middelgrote stad zoals Arnhem. Als er al meer gedoe is, dan is die er op lokaal niveau. De benoeming van Marcouch' voorganger Herman Kaiser deed destijds weinig stof opwaaien, laat staan in de landelijke media.



Maar Marcouch is geboren in Marokko én hij is moslim, dus daar heb je de reuring al. Uit de moslimhoek, waar sommigen hem een ‘kaffir’, een ongelovige noemen, omdat ‘ie zich niet gedraagt zoals sommige moslims graag zouden willen, en uit PVV-hoek, waar men graag wil dat moslims zich aanpassen aan onze normen en waarden, maar als ze daarmee burgemeester worden, is het óók niet goed.