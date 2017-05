Riemen vast, baby op komst

Moeten aanstaande ouders een soort examen afleggen als ze hun kinderwens willen laten uitkomen?

,,Nee nooit, het is nooit onze bedoeling om te laten bepalen of je wel of niet geschikt bent als ouder. De overheid mag geen inbreuk maken op de eigen verantwoordelijkheid en de privacy van de partners.''



Maar het woord 'babyproof' lijkt dat te suggereren.

,,Het gaat mij niet om de vraag of de ouders wel geschikt zijn als vader of moeder, maar of hun relatie wel babyproof is. De komst van een eerste kind brengt enorme veranderingen mee voor de relatie tussen de partners. Dat zouden veel meer mensen zich bewust moeten zijn, waardoor ze zich er beter op kunnen voorbereiden.''



Is een verplichte oudercursus dan een oplossing, zoals in Scandinavië?

,,Nee ook dat niet. Wat wij willen is dat aanstaande ouders zich bewust zijn van de komende veranderingen. Er is gewoon veel te weinig bekendheid over. Jonge gezinnen zijn wel bevallingsproof maar niet kindproof.''



Maar er is in Nederland toch al volop zorg voor, tijdens en na de bevalling?

,,Veel is momenteel gericht op lichamelijke zorg. De luiers worden geteld, de klosjes onder het bed worden gecheckt, elke verandering bij de baby wordt gemeten. Er is overal aandacht voor, maar eigenlijk niet voor de relatie tussen de ouders. De verandering is groot: je partner is opeens ook ouder geworden. Maar er bestaat zelfs geen foldertje over hoe de baby invloed kan hebben op de verstandhouding met je partner.''



De veranderende relatie is toch iets dat de ouders alleen zelf aangaat?

,,Gemiddeld 40 procent van de relaties in ons land strandt. Ik vind dat een verdrietig en schokkend hoog cijfer. Veel jonge ouders krijgen relatieproblemen na hun eerste kind. We moeten deze ouders niet laten zwemmen, maar handvatten meegeven om de verandering naar het ouderschap goed door te komen. Als ze daar meer over weten, kunnen ze een eventuele relatiecrisis voorkomen of het hoofd bieden.''