Riemen vast, met een boek in de hand

We vliegen rustig door. Ik blader door de nieuwe Linda, met een te jong gefotoshopte Patricia Paay, die nu meer een kruising lijkt van een jonge Linda en Barbie. Daarna pak ik mijn boek, De ondergrondse spoorweg, van Colson Whitehead.



We vliegen Spanje nog niet binnen of er ontstaat rare turbulentie en lijkt het of we in kleine luchtzakjes terechtkomen. De gezagvoerder vertelt ons dat het een beetje rommelig is in de lucht, want we vliegen boven onweer. Hij moet de vliegroute aanpassen. Maar, zegt hij geruststellend, we staan constant in contact met de luchtverkeersleiders. Dat moet een gezagvoerder niet zeggen, want lichte angst grijpt me bij de keel. Kunnen blikseminslagen ook naar boven uitslaan? Door het wolkendek heen in een Boeing 737? Soms moet je gewoon niet alles weten!