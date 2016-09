Rijd mee in nieuwe achtbaan Attractiepark Slagharen

Dat heeft algemeen directeur Wouter Dekkers zojuist bekend gemaakt. En daarmee is 'Slagharen' ineens uniek, want nergens anders in ons land staat een achtbaan van dit type. De dichtstbijzijnde zijn de Sky Scream in Hollidaypark Pfalz in Duitsland en een waterversie in Walibi in België.



Nieuwe Looping Star

Gold Rush wordt de opvolger van de Thunderloop, bij de pretparkbezoekers beter bekend onder de oude naam Looping Star. De nieuwe achtbaan heeft een lengte van 400 meter en het hoogste punt zit op 31 meter. ,,De reisafstand van een ritje is 600 tot 640 meter. Dat komt door het heen en weer slingeren, dat zorgt voor extra meters", legt Dekkers uit. De trein raast op topsnelheid met 90 kilometer per uur over de rails zodat een ritje 50 tot 55 seconden duurt. ,,Er zit een slingloop in, onderweg ga je twee keer over de kop en voor de derde lancering hangt de trein op z'n kop.", zo vertelde Dekkers aan pers en uitgenodigde pretparkfans. En om het allemaal nog wat spannender te maken, schiet de trein na de derde lancering naar het hoogste punt en duikt dan in een hoek van bijna 90 graden naar beneden.



Gerstlauer

De nieuwe achtbaan Gold Rush wordt gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer. Hubert Gerstlauer is voormalig medewerker van Schwarzkopf, die in 1979 de bouwer was van de huidige achtbaan in Slagharen. Dat was in ons land de eerste achtbaan met een verticale looping. Gerstlauer is in de wereld van pretparken vooral bekend van de Eurofighter, die in tal van parken in Europa en de VS staat. Dat is vermoedelijk ook de reden dat pretparkfans op social media volop speculeerden over een Eurofighter in Slagharen. Vorig jaar opende Duinrell met de Wild Wings een nieuwe attractie van Gerstlauer.