Rijkswaterstaat blunderde bij aanvaring stuw Grave

De schade is door de veel te late sluiting onnodig groot. ,,Daar is iets fout gegaan”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Daardoor zakte niet alleen het waterpeil in de Maas, maar ook dat in het Maas-Waalkanaal. De scheepvaart in dat belangrijke verbindingskanaal is nog steeds gestremd.



De beschadigde stuw bij Grave, in de Maas, regelt ook het waterpeil van het Maas-Waalkanaal. Door de sluis bij Heumen, die de Maas met het Maas-Waalkanaal verbindt, tijdig te sluiten, zou het waterpeil in het kanaal op niveau zijn gebleven. Die opdracht is vorige week donderdagavond, nadat de stuw rond 19.30 uur was aangevaren, ook door de sluismeester en de watercoördinator gegeven Maar de sluis werd pas die nacht om 02.30 uur dichtgezet.



De woordvoerder van Rijkswaterstaat: ..Wij weten niet waarom de sluizen pas zo laat zijn gesloten, en zoeken nu uit hoe dat kan.” Ook onderzoekt de Rijkswaterstaat hoe laat precies de opdracht om de sluizen dicht te zetten, is gegeven.