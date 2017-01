Rijkswaterstaat pompt water in leeggelopen Maas

Video Nudisten springen ijskoude zee in bij Zeeuwse nieuwjaarsduik

21:32 Erwin Huitershoven is speciaal vanuit Zoetermeer naar Vrouwenpolder gereden om deel te nemen aan de blote nieuwjaarsduik bij strandpaviljoen Aloha Beach bij Vrouwenpolder. Hij dook de vorige jaren naakt in Scheveningen en Wassenaar de plomp in, maar wilde nu de zee in Zeeland wel eens proeven.