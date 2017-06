RIVM: Risico op mazelenuitbraak door te lage vaccinatiegraad

De vaccinatiegraad tegen mazelen is te ver weggezakt in Nederland. Uitbraken van deze ziekte in ons land zijn daarom niet langer uitgesloten. Dat schrijft gezondheidsinstituut RIVM en bevestigt een woordvoerder van zorgminister Schippers vanmiddag.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat de ziekte zich kan verspreiden en dat uitbraken dreigen in gebieden waar de vaccinatiegraad onder de 95 procent zakt. Dat is in Nederland inmiddels het geval met 93,8 procent.

De boodschap van vandaag is opmerkelijk: gisteren schreef zorgminister Schippers nog in een brief aan de Tweede Kamer dat de totale vaccinatiegraad voor het derde achtereenvolgende jaar was gedaald, maar dat was nog geen groot probleem en over de gevaren van een mazelenuitbraak werd niets vermeld. Wel liet de bewindsvrouw op Volksgezondheid weten dat er een onderzoek komt naar de oorzaken van de aanhoudend teruglopende vaccinatiegraad.

Bof, mazelen en rode hond

Kinderen krijgen hier een zogeheten BMR-vaccinatie. Die prik beschermt tegen de bof, mazelen en rodehond en wordt voor de eerste keer gegeven met 14 maanden. Op de leeftijd van 9 jaar wordt de BMR-vaccinatie herhaald.

De tweede BMR-inenting is nodig omdat bij ongeveer 5 procent van de kinderen de eerste vaccinatie niet goed aanslaat. Met de twee inentingen samen is het kind volgens het RIVM langdurig beschermd tegen de drie ziekten.

De vereiste vaccinatiegraad van 95 procent geldt voor beide inentingen. Bekend was al dat het percentage bij de tweede vaccinatie (schoolkind) te laag lag, maar nu is het percentage bij de eerste inenting (dreumes) ook door de bodem gezakt.

Bij bof en rodehond is dat minder erg, maar mazelen is zeer besmettelijk. Daardoor is het nu mogelijk dat een infectie zich razendsnel kan verspreiden als een brand, omdat de zogeheten ‘kudde-immuniteit’ niet meer is gewaarborgd.

Mazelen wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Het kenmerkende verschijnsel van een infectie is de rode huiduitslag. De ziekte kan ook middenoorontsteking en diarree veroorzaken, en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking.