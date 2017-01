'Rode' Foor bezorgt Vitesse punt in Groningen GRONINGEN - Vitesse is weer nummer 7 in de eredivisie, maar de Arnhemse club heeft ook in de tweede competitiewedstrijd van 2017 schade opgelopen. Met een goal én een rode kaart vertolkte Navarone Foor zaterdagavond de hoofdrol tegen FC Groningen. Met 1-1 was er geen winnaar in het noorden van Nederland.

Logo Delen per e-mail Sluit Sluit Je naam Je e-mail Naam ontvanger E-mail ontvanger Bericht Stuur mij een kopie E-mail versturen

Nabeschouwing

Foor kreeg diep in de tweede helft rood voor een onbesuisde tackle. De Betuwenaar had vlak na rust Vitesse juist weer in het zadel geholpen met de 1-1. Hij schoot na 49 minuten een voorzet van Milot Rashica binnen.Vitesse beleefde zaterdagavond een seizoensprimeur. De Arnhemse club stond zonder huurlingen van Chelsea aan de aftrap tegen FC Groningen. Lewis Baker zat een schorsing uit, terwijl Matt Miazga en Nathan op de bank begonnen. Vorig seizoen startte de Arnhemse club in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Twente ook zonder huurspelers uit Londen. Baker en Nathan vielen toen wel in.



Door de schorsing van Baker maakte Julian Calor bij Vitesse zijn debuut. Koud in het veld zag de Zuid-Hollander al de 1-0 van Ruben Jenssen. De Groninger strafte na 6 minuten enorm geklungel in de Arnhemse defensie af via het lichaam van Kelvin Leerdam.



Voor Vitesse begon daarmee een worsteling. Pas na rust domineerde de Arnhemse club. Foor scoorde daarin snel de gelijkmaker. Maar hij zorgde ook voor schade met de rode kaart. Daardoor mist hij de kwartfinale van de KNVB-beker, aanstaande donderdag tegen Feyenoord.



FC Groningen-Vitesse 1-1 (1-0)

6. Leerdam (e.d.) 1-0, 49. Foor 1-1

Gele kaart: Hateboer (FC Groningen)

Rode kaart: Foor (Vitesse)

FC Groningen: Padt; Hateboer, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Tibbling, Bacuna, Jenssen, Linssen (77. Idrissi); Sørlorth, Mahi (84. Drost).

Vitesse: Room; Leerdam, Kashia (46. Miazga), Van der Werff, Kruiswijk; Calor (77. Osman), Yeini, Foor; Rashica, Van Wolfswinkel (84. Zhang), Tighadouini.

Tijd LIVEBLOG

22:39 Arnold Kruiswijk is teleurgesteld met het gelijkspel. "Ik ben niet tevreden, we gingen hierheen om te winnen",aldus de verdediger die de wedsrijd met de aanvoerdersband volbracht tegenover Fox Sports.

"De eerste helft was heel matig van onze kant. Dat lag ook zeker aan de inzet en ervoor willen werken. Uiteindelijk gingen we meer naar 442, daarmee streden we in de tweede helft wel echt voor de overwinning." 90'+2' Het is afgelopen. Vitesse komt niet verder dan een gelijkspel in Groningen. Een rommelige en weinig vermakelijke eerste helft werd in de tweede helft goedgemaakt. Meer dan de gelijkmaker van Foor zat er echter niet in voor de Arnhemmers. 90'+1' Gele kaart Hans Hateboer. De verdediger van FC Groningen stormt mee naar voren, maar raakt Arnold Kruiswijk met een sliding om de bal te verlengen. 87' De rode kaart van Navarone Foor was de eerste kaart van de wedstrijd. Tegen tien man lijkt FC Groningen een slotoffensief nog wel te zien zitten. Vitesse zakt in. 85' Rode kaart Navarone Foor! De doelpuntenmaker zag de bal bij de aanname van zijn voet afspringen, en poogde te herstellen met een veel te wilde tackle op Juninho Bacuna. Scheidsrechter Jeroen Manschot was onverbiddelijk. 83' Henk Fraser neemt geen risico met zijn laatste wissel: een spits voor een spits. Ricky van Wolfswinkel wordt vervangen door Zhang Yuning. 83' Mimoun Mahi wordt vervangen door Jesper Drost 81' Invaller Oussame Idrissi laat zich direct gelden. Hij omspeelt Kruiswijk, maar ziet vervolgens Mahi hoog overschieten. 79' Met nog iets meer dan tien minuten op de klok zet Vitesse de tegenstander onder druk. FC Groningen loert op snelle uitbraken, en hoopt zo ook nog aanspraak te maken op de overwinning. 76' Debutant Julian Calor wordt na een zeer degelijk debuut vervangen door Mohammed Osman, die zijn derde opwachting van het seizoen maakt. 76' Bryan Linssen wordt vervangen door Oussama Idrissi 74' Ook rechtsachter Kelvin Leedram laat zich steeds meer gelden. FC Groningen heeft moeite met de sterke rechterflank van Vitesse. 73' Maikel van der Werff schiet een vrije trap tot twee keer toe in de muur. Het aantal kansen over en weer blijft laag, maar het is Vitesse dat meer aanspraak maakt op de volgende treffer. 62' Het tempo is flink opgeschroefd in de tweede helft. Vitesse komt een stuk beter voor de dag dan voor rust. 57' Een wild schot van Bryan Linssen is alles wat FC Groningen na ruim tien minuten heeft laten zien na de rust. Vitesse krijgt het spel meer in handen. 52' Milot Rashica maakt het directe tegenstander Yoëll van Nieff heel erg zwaar. De rechtsvoor van Vitesse komt flitsend uit de startblokken in de tweede helft. RUST Guram Kashia wordt vervangen door Matt Miazga 45' De tweede helft is begonnen, Vitesse gaat op zoek naar de gelijkmaker, FC Groningen is ongewijzigd terug op het veld. 46' Wissel bij Vitesse. Matt Miazga vervangt aanvoerder Guram Kashia, die vermoedelijk geblesseerd is achtergebleven in de kleedkamer.

Voorbeschouwing