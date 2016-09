Roemer: We hebben niks aan procenten, maar aan centen

Ouderenorganisatie ANBO bijvoorbeeld reageert gematigd positief op de gelekte stukken en benadrukt dat de details (die pas op 20 september bekend worden) zullen uitwijzen of gepensioneerden met bijvoorbeeld hoge zorgkosten er ook écht op vooruit gaan.



Directeur Liane den Haan: ,,Met name gepensioneerden met een middeninkomen hebben het moeilijk. Zij hebben net te veel inkomen waardoor zij net niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld huurtoeslag of andere regelingen. Maar ook gepensioneerden met een lager pensioeninkomen en hele hoge zorgkosten hebben het héél moeilijk."



PCOB

De christelijke ouderenbond (PCOB) is nog gematigder. ,,We zijn blij dat de ouderenkorting bij de belastingen stijgt, maar zijn wel benieuwd of dit structureel wordt." Ook naar wat het kabinet in petto heeft voor de huur- en zorgtoeslagen is de PCOB nieuwsgierig. ,,Want voor de groep ouderen met een klein pensioen kan dit zeer veel uitmaken in hun koopkracht."



Perspectief, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, vindt dat met alle aandacht voor de ouderen een andere groep erbij inschiet. ,,Juist jongeren hebben het steeds moeilijker om rond te komen. Ook hebben ze te maken met schulden.



CU

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers (CU) ziet goede dingen in de begroting, maar hij weigert in te gaan op details tot Prinsjesdag. ,,We hebben steeds onze zorgen geuit over groepen die over het hoofd zijn gezien, zoals gezinnen en chronisch zieken. Ik zie daar nog altijd ruimte voor verbetering, alternatieven blijven nodig. We komen dus ook nog met een tegenbegroting."



De jeugdfondsen zijn vooral opgetogen over het beloofde extra geld voor arme kinderen. Dit is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding en wordt in natura uitgekeerd. ,,Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds staan te trappelen om hier samen met gemeenten en andere partijen vorm aan te geven."



Emile Roemer

Oppositieleider Emile Roemer merkt op dat alleen weer goed nieuws is gelekt. ,,Veel wisten we al. Maar het blijft een traditie voor dit kabinet dat degenen met de dikste portemonnee er het hardste op vooruit gaan. Al dat gegoochel met procenten doet daar niks aan af. Mensen hebben niks aan procenten, maar aan centen. Je zult me niet horen piepen over extra geld voor dingen als veiligheid, al is het wel rijkelijk laat. Er is al heel veel schade aangericht."



Voor politievakbond ACP is het extra geld voor meer veiligheid slechts een druppel op de gloeiende plaat. ,,Als het om veiligheid gaat, staat de klok in Den Haag al jaren stil. Ondertussen piept en kraakt het Nederlandse veiligheidsapparaat." Door medewerkers bij onder andere politie, defensie en justitie wordt de noodklok geluid over de omstandigheden waaronder zij hun werk moeten doen.