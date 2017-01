Roemer wil af van 'neoliberale rovers' VVD

Update SGP gaat strijd om kiezer aan met PVV in islamdebat

15:08 SGP-leider Kees van der Staaij bindt de strijd aan met de PVV van Geert Wilders. Op het eerste verkiezingscongres van de partij in Hoevelaken benadruke hij dat zijn partij al in 1983 in de Tweede Kamer zorgen uitte over de groeiende invloed van de islam - ruim vóór het ontstaan van de PVV in 2006.