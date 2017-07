Roep om maatregelen na grootste stalbrand ooit

Ondanks massale inzet van hulpdiensten was de dood van de 20.000 varkens in de stal niet te voorkomen. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd de dieren te bevrijden, maar zijn daar snel mee gestopt. ,,In dit geval kwam er zoveel asbest vrij, dat de brandweer besloot de omwonenden te waarschuwen. De dieren waren toch al niet meer te redden”, erkent Wakker Dier-woordvoerster Anne Hilhorst.



Bij een stalbrand zijn de dieren die geen kant op kunnen vaak niet meer te redden. ,,De brandweer komt vaak te laat. De stallen liggen meestal in een afgelegen gebied, wanneer de brandweer aankomt, is de brand is dan al zover verspreid”, legt Hilhorst uit. ,,De dieren sterven een verschrikkelijke dood. De meeste sterven door de hitte. Hun luchtwegen branden weg en ze lopen brandwonden op.”



Vorig jaar kwamen er volgens cijfers van Wakker Dier 200.000 dieren om door branden in stallen. ,,Een absurd rampjaar. Maar nu zitten we al op 185.000, terwijl het einde van het jaar nog niet eens in zicht is.”