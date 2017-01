Rondsturen van gruwelijke beelden leidt tot grote verontwaardiging

De politie en de burgemeester van Almelo deden gisteren een oproep de bloederige foto's en film niet verder te verspreiden en ze te verwijderen. Volgens mediahoogleraar Jan van Dijk moet de moraal ontstaan 'dat je dit soort dingen niet doet'.

De foto en het filmpje, gemaakt door omstanders, tonen het slachtoffer in een plas bloed. Op de film is te zien hoe anderen het 16-jarige slachtoffer, die op een druk punt op zijn fiets door een auto werd aangereden, vergeefs proberen te helpen. De beelden werden gedeeld via berichtendienst WhatsApp, vooral onder scholieren.

Een getuige vertelde de politie dat ze zag dat een automobilist, kort nadat het ongeval was gebeurd, was gestopt. De man zette zijn auto aan de kant, maakte met zijn mobiel een paar foto's van het slachtoffer en reed vervolgens door. ,,Zo erg als nu hebben we het nog niet meegemaakt", zegt een politieman. ,,We waren nog volop bezig met het onderzoek en de foto's gingen al volop rond." De politie plaatste een oproep op Facebook om te stoppen met het delen van de beelden en deze van de eigen telefoon te verwijderen.

Quote Dit vergroot het verdriet van de familie van het slachtoffer Arjen Gerritsen, burgemeester ,,Peilloos gebrek aan medeleven en fatsoen om beelden van het ongeval, waarbij een jonge stadgenoot is omgekomen, op sociale media te zetten", voegde burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo eraan toe op Twitter. ,,Onfatsoenlijk. Dit vergroot het verdriet van de familie, de school en de omgeving van het slachtoffer", zei hij in een toelichting. ,,Het is ook niet goed dat kinderen hier ongevraagd kennis van nemen. Dit is niet zoals we het willen. Dit overschrijdt een grens. Ook van jongeren mag je de afweging verwachten dat dit niet kies is. Ik verlang van mensen in mijn stad mededogen."

Heel veel Almelose jongeren zijn op de hoogte van het bestaan van de foto's en de film, blijkt uit een rondgang. Een groot deel van de jongeren heeft de beelden zelf ook ontvangen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Anouk (15) en Renske (16). Renske laat op haar telefoon het filmpje zien dat ze via de vriendinnenapp heeft gekregen. Anouk toont de foto die ze rechtstreeks van een vriendin ontving. ,,Mijn moeder vond het respectloos. En daar ben ik het wel mee eens", zegt Anouk. Andere scholieren, zoals Bram (13), zeggen dat ze de beelden zo heftig vonden dat ze die gelijk verwijderd hebben. De 12-jarige Lisette: ,,Mijn vriendin heeft ze eerst wel gezien en zegt nu: 'ik kan ze niet meer van mijn netvlies krijgen'. Moet je je voorstellen hoe het voor de familie is."

Communicatiewetenschapper en hoogleraar Jan van Dijk van de Universiteit Twente zegt dat het verschil tussen publiek en privaat voor vooral jongeren niet altijd duidelijk is. ,,Als je iets openbaar plaatst , heb je te maken met een aantal regels. Die regels moeten in het onderwijs, in de klas, aan de orde komen."

Logo Volledig scherm Anouk (l) en Renske: ,,Beelden zijn respectloos.'' © Annina Romita De hoogleraar plaatst wel een kanttekening. De communicatie via WhatsApp is in principe besloten. Maar in hoeverre is dat nog besloten als er groepen zijn met soms duizenden leden? ,,WhatsApp zou als eigenaar toezicht moeten houden. Maar ze wíllen er niet in kijken, de berichten zijn gecodeerd", zegt Van Dijk.

Moraal

Hij constateert dat de publieke moraal over het gebruik van sociale media nog onvoldoende is ontwikkeld. ,,Daarom is het goed dat er over wordt gesproken", aldus Van Dijk. ,,Zo'n oproep van de burgemeester is zinvol. Dit zijn nieuwe ontwikkelingen die nog moeten doordringen in de maatschappij."