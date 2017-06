Rotterdam en Den Haag in de race voor Veteranenspelen

Rotterdam en Den Haag gaan mogelijk samen de Invictus Games organiseren. De steden hebben zich kandidaat gesteld om het sportevenement voor gewonde oorlogsveteranen in 2020 in Nederland houden. In dat jaar is het precies 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd.

Het plan is klaar. De organisatie staat. Als de Britse beschermheer prins Harry op 11 juli ook zijn zegen geeft, dan kan het volgens oud-landmachtgeneraal Mart de Kruif en een van de initiatiefnemers niet meer mis gaan. ,,Ik heb werkelijk niemand gehoord die deze spelen niet een keer in Nederland wil houden,’’ zegt De Kruif.

NOC*NSF steunt het idee. Burgemeesters van Rotterdam en Den Haag willen het graag. De Tweede Kamer is unaniem voor, de minister van Defensie vindt het idee ‘symphatiek’, bedrijven willen sponsoren en het ‘regent’ nu al vrijwilligers die zich aanbieden. ,,We krijgen zelfs zoveel hulp aangeboden dat we even ‘nee’ moeten zeggen tegen de mensen die dit initiatief een warm hart toedragen omdat we nog niet weten of we het ook daadwerkelijk mogen organiseren. Dat is een hele rare gewaarwording,’’ zegt De Kruif.

Overwinnen

Nog maar drie jaar geleden werd de allereerste Invictus Games in Londen gehouden op initiatief van prins Harry. Hij is ervan overtuigd is dat een sportevenement voor gewonde oorlogsveteranen een positieve invloed heeft op het welzijn van de militairen die hun land dapper dienden. Deelnemers kunnen hier laten zien wat ze nog in hun mars hebben na alle ellende die ze hebben mee moeten maken. Het winnen van goud op één van de elf disciplines is de ultieme bekroning, maar niet het hoogste doel. ,,Het gaat erom dat elke deelnemer hier zichzelf overwint,’’ zegt De Kruif.

Die gedachte is precies de reden waarom De Kruif zich met hart en ziel inzet om het evenement naar ons land te krijgen. Want hoe mooi zou het zijn als Nederland zelf iets terug zou kunnen doen voor al die militairen die gewond zijn geraakt. In nog geen half jaar tijd is het idee in een gigantische stroomversnelling geraakt. Afgelopen december had niemand er ook maar één seconde over nagedacht. Een etentje waarbij de oud-landmachtgeneraal aanwezig was veranderde alles.

In het plan dat nu is ingediend bij de Invictus Games Foundation verwacht de organisatie twee tot drieduizend deelnemers en hun begeleiders uit meer dan 20 landen. Zij doen mee aan elf sporten die zullen worden ondergebracht op sportlocaties in Den Haag en Rotterdam. Gedacht wordt aan beide voetbalstadions, zwembaden zoals het Haagse Hofbad en het Rotterdamse Hart van Zuid, het Topsportcentrum en sportcampus Zuiderpark. Een fietswedstrijd over ‘De Zwaan’ en terug via de Willemsbrug? ,,Ik zie dat helemaal zitten,’’ zegt de Kruif.