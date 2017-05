Rotterdam klaar voor landstitel Feyenoord

Update Nederlandse parkeergarages besmet met wereldwijd virus

0:12 Ook Nederlandse parkeergarages van parkeerbedrijf Q-park zijn vanavond geïnfecteerd met de zogeheten ransomware. Het is het eerste grote bedrijf dat in Nederland door de wereldwijde virus-aanval is getroffen. Sinds gisteren worden computersystemen in meer dan 99 landen geïnfecteerd met ransomware.