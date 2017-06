Rotterdam nadert Amsterdam als populairste stad van Nederland

Vooral door de continue stroom van opvallende bouwprojecten wordt Rotterdam als de meest vernieuwende stad van Nederland gezien. Dat blijkt uit de vierde editie van het Steden & Streken Merkenonderzoek, een samenwerkingsproject van Hendrik Beerda Brand Consultancy en de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek werd gehouden vóór het kampioenschap van Feyenoord.

Stoer versus tikje arrogant

De steeds warmere gevoelens voor Rotterdam zijn al langer zichtbaar in de voetballerij. Ook vóór het recente landskampioenschap scoorde Feyenoord al hoger op populariteit dan Ajax in het merkenonderzoek in de sportsector. ,,Het imago van de twee voetbalclubs lijkt veel op dat van hun stad", zegt merkadviseur Beerda. ,,Feyenoord en Rotterdam worden als stoer en degelijk ervaren. Ajax en Amsterdam ziet men als een tikje arrogant maar wel met internationale allure. De sterk toenemende populariteit heeft Rotterdam vooral te danken aan de continue vernieuwing in de stad. Amsterdam wordt geroemd om zijn grachten, brede cultuuraanbod, aantrekkelijke horeca en vele winkels."

Meest trots

Terwijl de populariteit van Maastricht onder de gemiddelde Nederlander afneemt, blijven de Maastrichtenaren het meest trots op hun stad. Den Bosch en Groningen behouden hun tweede en derde plek op de ranglijst van steden met de hoogste waardering en binding onder de bewoners. De rest van de top tien bestaat uit Zwolle, Utrecht, Nijmegen, Amersfoort, Breda, Gouda en Delft.

Nieuwkomers

Opvallende nieuwkomers in de top-10 van sterkste stedenmerken zijn Delft en Haarlem. Beerda: ,,De kleinere, historische steden in de Randstad zijn duidelijk in trek onder bewoners en bezoekers. Deze kleinere steden combineren de aantrekkingskracht van de Randstad met de sfeer van de provinciestad. Ondanks de Bourgondische sfeer en de mooie natuur van Limburg en Brabant neemt de populariteit van de steden in de zuidelijke provincies af."

Sterkste band

Groningen is de band met de eigen provincie het sterkst. Opvallend is dat deze provincieband met name in de afgelopen jaren flink sterker is geworden. ,,Kennelijk beseffen de Groningers door het aardbevingsleed nog meer hoe ze van hun provincie houden. De trots onder de Groningers was altijd al bovengemiddeld hoog maar voor het eerst is deze nu het sterkst ontwikkeld van alle provincies", aldus de merkadviseur.

Voor de vierde keer op rij tonen Flevolanders zich het minst tevreden met hun woonomgeving. 'De sfeer in Flevoland wordt het minst gewaardeerd vanwege de beperkte faciliteiten op het gebied van winkelen, horeca, cultuur en sport. Ook is de Flevolander het meest kritisch op zijn medebewoners. Wat betreft vernieuwing en de ruimte scoort Flevoland het best van alle provincies.'

Meest gewaardeerd

De Veluwe en Zuid-Limburg zijn steevast de meest gewaardeerde streken dankzij de aantrekkelijke vakantiemogelijkheden in eigen land. De Veluwe heeft een streepje voor op Zuid-Limburg door de ruige natuur in Park De Hoge Veluwe en vanwege het Kröller-Müller Museum. Uitgezonderd het eiland Texel worden de Wadden een steeds geliefdere regio voor een binnenlandse vakantie.