Rotterdam wil 'all inclusive' zorgverzekering voor inwoners

De Maasstad, die ruim 630.000 inwoners telt, is de eerste grote stad van Nederland die een 'all inclusive' polis voor al haar burgers wil regelen. Andere grote plaatsen zoals Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Eindhoven bieden ook collectieve zorgverzekeringen aan, maar doen dat alleen voor mensen met een laag inkomen. Ook bijna 56.000 Rotterdammers hebben momenteel via verzekeraar VGZ zo'n pakket.



Contract

Daarin is de eigen bijdrage voor thuiszorg meeverzekerd en betalen mensen maar 50 euro verplicht eigen risico, in plaats van 385 euro. Ex-dak en thuislozen hebben op dat punt zelfs helemaal geen kosten, zodat ze geen zorg mijden. Het huidige contract met VGZ wordt tot 2019 verlengd, maar vanaf dan wil het stadbestuur in zee met een zorgverzekeraar die een collectief pakket voor álle Rotterdammers mogelijk maakt.



De reden: ook inwoners met een hoger inkomen kunnen aanlopen tegen hoge zorgkosten, die in sommige gevallen terugkerend zijn. Wethouder Hugo de Jonge vertelt: ,,Middeninkomens hebben de grootste stijging van hun zorgkosten ervaren en zijn nauwelijks gecompenseerd via de zorgtoeslag. Ook voor hen willen we een collectieve verzekering openstellen die de belangrijkste risico's wegneemt. Zodat de zorg voor iedere Rotterdammer toegankelijk is en blijft."