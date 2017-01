Kritiek uit oppositie na rapport over inburgering

D66 en GroenLinks behoren tot de partijen die ervoor pleiten de Wet Inburgering aan te passen of zelfs terug te gaan naar de situatie van voor 2013. Er moet een eind komen aan de vluchteling als ,,verdienmodel'', vindt D66-Kamerlid Paul van Meenen. Hij wil dat de gemeenten weer een actieve rol gaan spelen bij de inburgering. Cursussen zouden door de overheid moeten worden geregeld. Het kabinet heeft ,,een puinhoop gemaakt van de inburgering'' door marktwerking in te voeren, stelt Linda Voortman van GroenLinks. ,,Wat mij betreft maken we van de inburgering zo snel mogelijk een publieke taak.''

Kabinet

Ahmed Marcouch van regeringspartner PvdA zegt in een reactie dat minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), die verantwoordelijk is voor het inburgeringsbeleid, al stappen heeft genomen. ,,Onze minister heeft inmiddels ingezet op meer geld, meer focus op Nederlandse waarden en betere begeleiding.'' Of de PvdA wil dat de marktwerking uit het systeem wordt gehaald zei Marcouch niet.

De vier grootste steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4 - willen dat gemeenten de regie terugkrijgen over het inburgeringsproces. De grote steden menen dat maatwerk nodig is om de integratie in goede banen te leiden. De G4 herkent zich in de conclusies en heeft al eerder zorgen geuit over de lagere deelname aan inburgeringscursussen en de lagere slagingspercentages, zo luidt een reactie. Door de nieuwe inburgeringswet hebben gemeenten geen zicht meer op het inburgeringsproces. ,,Gemeenten kunnen inburgeraars niet stimuleren, aanspreken of ondersteunen. Uit ervaring voor 2013 is gebleken dat dit wel nodig is.''