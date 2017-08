Rotterdamse kerk staat op instorten door zeer grote brand

De Julianakerk in Rotterdam-Heijplaat is zondagavond laat getroffen door een zeer grote brand. De vlammen sloegen aan alle kanten de kerk uit. De brandweer heeft het vuur inmiddels grotendeels gedoofd, maar de klokkentoren staat nog op instorten. Verslaggever Bas Boerma is ter plekke en twittert over de brand.

Volgens de brandweer kan de kerk als verloren worden beschouwd. Hoe de brand is uitgebroken is een raadsel. Meerdere eenheden van de brandweer zijn bezig in de Heijplaat. Er zou niemand in de kerk aanwezig zijn. De brand en rook waren in de wijde omgeving te zien en tot in het centrum van Rotterdam te ruiken. Uit de omgeving kwamen veel meldingen binnen van mensen die last hebben van de rook.

De Zaandijkstraat ligt in het stadsdeel Charlois. Zo'n tien tot vijftien woningen in de buurt moesten worden ontruimd. Het is nog niet duidelijk of de bewoners zondagnacht nog terug naar huis kunnen.

Er is een NL-Alert verstuurd in de buurt en de brandweer raadt aan ramen en deuren gesloten te houden. Tientallen omwonenden zijn juist naar buiten gegaan om naar de brand te kijken. Omstanders krijgen het advies afstand te houden vanwege instortingsgevaar. Het plan is om de toren omver te trekken voor hij zelf instort.