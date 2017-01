Route Koningsdag Tilburg uitgelekt

De kaartjes bevatten onder meer posities van politie en hulpdiensten, beveiligingscamera's en roadblocks. De route mag formeel pas bekend worden als alle veiligheidsrisico's minutieus in kaart zijn gebracht. Dat stond begin maart gepland. Voortijdig bekend worden van de route brengt de veiligheid van de Koninklijke Familie en het publiek in het geding en kan tot heroverweging leiden, zo waarschuwden woordvoerders van de gemeente eerder.



Verkeerde handen

Nadat bekend werd dat de route is uitgelekt, weigerde de gemeente op verdere vragen in te gaan. ,,Alles is nog concept en zou nog compleet kunnen veranderen", meldde ze wel in een schriftelijke verklaring. Volgens terrorisme- en veiligheidsexpert Glenn Schoen heeft Tilburg een flink probleem. Als de gegevens in verkeerde handen komen, kunnen eventuele aanslagplegers rekening houden met de strategie van de beveiligers.



Zorgwekkend

Ook het Brabants Dagblad beschikt over de presentatie met de routes, maar heeft besloten die vooralsnog niet te publiceren. ,,We melden wel dat de route in de stad rondzwerft omdat we dat zorgwekkend vinden. Maar we willen op geen enkele manier de beveiliging verstoren van de koninklijke familie én de tienduizenden mensen die straks langs de kant staan", aldus hoofdredacteur Lucas van Houtert.