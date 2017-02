RTL: Premiersdebat gaat niet door nu kopstukken afzeggen

PVV-voorman Wilders was de eerste die zijn afmelding via twitter wereldkundig maakte, nadat RTL bekend had gemaakt vijf partijen een uitnodiging voor het premiersdebat te hebben gestuurd. Volgens Wilders is dat in tegenspraak met eerder gemaakte afspraken. Ook de hoofd woordvoering van de VVD meldde op twitter dat Rutte ‘de uitnodiging zou afslaan’. Voor het debat in Amsterdam zijn verder uitgenodigd Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Zij hebben allen blij op twitter gemeld de uitnodiging te accepteren. PvdA en SP zijn vooralsnog niet uitgenodigd bij het debat.

Peilingwijzer

,,We vinden het op basis van de Peilingwijzer niet verdedigbaar om vier partijen uit te nodigen. Er zijn daarom uitnodigingen naar vijf partijen gegaan'', legt Pieter Klein, adjunct-hoofdredacteur RTL Nieuws uit. ,,Nu de PVV en VVD hebben afgezegd, hebben we besloten het hele debat af te zeggen. Dat hebben we alle partijen zojuist laten weten. Het format was een premiersdebat, als de nummers 1 en 2 daar niet bij zijn, valt dat in het water. Een week later staan we al met acht partijen in Carré. We vinden dit buitengewoon jammer, maar we kunnen mensen niet dwingen om te komen debatteren.''



De PVV-voorman twittert dat hij in plaats van het debat nu carnaval gaat vieren. Tijdens een vanochtend uitgezonden interview met omroep WNL liep hij daar al op vooruit en zei hij in Venlo vastelaovend te willen vieren als RTL de afspraken niet na zou komen.