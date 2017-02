,,Hoe was dat? Nou, om maar te beginnen met pijn: nee, ik voelde geen pijn,’’ zegt Nicolai. ,,Maar het was wel héél naar. Werkelijk ál je spieren slaan ‘aan’. Ik kan het niet anders noemen, je verstijft totaal, je kan helemaal niks meer bewegen, alsof je betoverd bent. Ja, ik was ook bij bewustzijn. Maar je verkrampt helemaal. Echt heel naar. Ik kon alleen nog een soort van kreten slaan, ik geloof dat ik zoiets riep van fuck-fuck-fuck-fuck-fuck.’’

Weerhaakjes

De hamvraag: is de taser gevaarlijk? Nicolai dénkt van niet. ,,Ik had niet het gevoel dat ik in gevaar was. Ik kan me niet herinneren dat ik last had met ademhalen bijvoorbeeld, maar je kan gewoon helemaal niks meer. Bent volledig overgeleverd aan degene met het stroomkastje in de hand. Het duurde een paar seconden, maar dat is echt genoeg om je daarna niet tegen arrestatie te verzetten. Je wilt zéker niet nog een keer.’’