Ruim 1200 gedupeerden willen hoogslaper Leen Bakker voor 24 euro

RIVM: geen acuut risico door vervuilde eieren

2 augustus Het eten van eieren die de giftige stof fipronil bevatten, levert geen acute gezondheidseffecten op. Dat is de inschatting van twee toxicologen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Over mogelijke gevolgen die op langere termijn optreden door het eten van de besmette eieren is volgens hen nu nog niets met zekerheid te zeggen.