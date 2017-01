Ruim honderd huizen Ede hebben weer gas

113 woningen van de 500 huishoudens en bedrijven die sinds zaterdagochtend zonder gas en in de kou zitten door een gat in de leiding, zijn weer aangesloten op het gasnet. Netbeheerder Liander werkt tot vanavond laat door om ook de andere woningen in de Edese wijk Maandereng van gas te voorzien.

Gisteravond konden 28 gezinnen de verwarming weer aanzetten, vanmiddag waren dat er 74. In totaal is de gasvoorziening inmiddels bij 113 adressen hersteld, waaronder Medisch Centrum Maandereng en de Franciscusschool. ,,Wanneer iedereen weer gas heeft, is op dit moment nog niet te zeggen. Dit is mede afhankelijk van wat tijdens de werkzaamheden wordt aangetroffen”, aldus Liander.

Sinds zaterdag zit een deel van Ede in de kou door een gat in de gasleiding onder een afrit van de A12. Die moet eerst worden schoongemaakt omdat er water in terecht is gekomen. De breuk lijkt spontaan te zijn ontstaan. Onderzocht wordt hoe dat heeft kunnen gebeuren, meldde een woordvoerster van de gemeente.

De orders waren dit weekend duidelijk. ,,De brandweer stond aan de deur. Iedereen moest de gaskraan afsluiten", zegt Chantal Ocak, één van de gedupeerden. Koud hebben ze het nog niet echt gehad. ,,Komt door de liefde", roept haar man Orhan. ,,Die houdt ons warm."

Naar school

Netbeheerder Liander meldde zondagmiddag nog in een brief aan de bewoners dat de 'zeer vervelende situatie nog enkele dagen kan duren'. Drie basisscholen in Ede met in totaal 800 leerlingen bleven vandaag dicht, omdat het lang duurt voordat ze weer warm zijn. Morgen kunnen de kinderen weer naar school.

De gedupeerden krijgen een compensatie voor de gasonderbreking. Voor de eerste acht uur van de onderbreking is dat een bedrag van 35 euro en voor elk tijdvak van vier uur daarna 20 euro.

Logo Volledig scherm Edese buren warmen op met chocolademelk of gluhwein onder de veranda van één van hen, nadat een gasstoring de wijk Maandereng heeft getroffen. © ANP