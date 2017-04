Rumoer in Sambeek: schreeuwende dassen in een zwembad

,,De bewoners van het huis hoorden 's nachts opeens veel kabaal'', vertelt een woordvoerder van de Dassenwerkgroep Brabant. ,,Dat klopt ook wel, want het is paartijd. Dan willen de mannetjes nog weleens vechten.'' En dat bleek ook precies het geval: twee mannetjes waren al vechtend in het zwembad terecht gekomen. Ze konden er niet op eigen kracht uitkomen.

Bevrijding

De bewoners belden de brandweer, maar ook die kreeg de twee dassen niet uit het zwembad. ,,De situatie was ook niet levensbedreigend voor de dassen. Er lag een plasje water in dat net over je schoenen heen kwam'', zegt de woordvoerder. ,,De brandweer heeft nog een ladder in het zwembad gezet, in de hoop dat ze er dan zelf uit zouden klimmen. Maar dat doen ze niet.'' Daarop werd de Dassenwerkgroep gebeld.



Een lid van de werkgroep kon de dassen samen met de brandweer bevrijden. ,,Dassen zijn ontzettend lieve dieren. Het zijn eigenlijk een beetje sulletjes, ze zijn geen echte jagers. En ze zullen nooit een mens bijten, behalve bij ongewenste intimiteiten. Je moet ze dus niet zomaar oppakken, daar zijn ze niet van gediend'', aldus de woordvoerder.