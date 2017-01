Rutte: Beslissing Van der Steur kwam '0,0 van mij'

,,Van der Steur wilde zich verdedigen, maar hij ging ook weg. Dat wist hij al voor het debat. Ik respecteer dat. Maar op dit onderwerp was dit niet nodig'', zei Rutte. De premier blijft erbij dat er afgelopen week geen nieuwe zaken in deze affaire rond de Teevendeal naar boven zijn gekomen.



Rutte vindt dat Van der Steur zich goed heeft verdedigd. Niettemin begrijpt hij ook dat zijn partijgenoot meende dat er 'onvoldoende basis voor vertrouwen' was in de Tweede Kamer. Dat was volgens Rutte een optelsom van moeilijke debatten die de justitieminister al achter de rug had.



Sowieso is de hele affaire rond de deal van Justitie met een crimineel niet fraai, zei Rutte. Er zijn hierin volgens hem fouten gemaakt en verkeerde inschattingen. Daarvoor ging het kabinet al door het stof in een debat eind 2015, dat Rutte ervoer als het zwaarste ooit in zijn carrière.