Rutte, de woordentovenaar

Maar nu was hij er eindelijk, om eens deemoedig het hoofd te buigen. De pers liep in drommen achter hem aan.



Het verweer van Rutte? Heel de kwestie rondom de gaswinning was een ‘bestuurlijke spaghetti’ geworden, die nu uit elkaar gehaald moest worden.



De perfecte metafoor. Briljant gekozen. Alsof de ellende van de Groningers is ontstaan doordat iemand vergat een beetje olijfolie door de pasta te roeren. Alsof alles wat er fout is gegaan, buiten zijn macht om is gegaan. Spaghetti kun je immers ook maar moeilijk uit de knoop houden. Die slierten krioelen in het kokende water ook altijd door elkaar.



Rutte is een tovenaar met woorden. Niemand die zo goed met een paar tussenzinnetjes, een terzijde en een voetnoot partijen nader tot elkaar kan krijgen. Schaven en polijsten totdat iedereen zich in een oplossing kan vinden. Daarom is hij al zo lang minister-president. Daarom heeft hij vier jaar lang met zo’n politieke tegenpool als de Partij van de Arbeid kunnen regeren. Hij lijmt alles aan elkaar met zijn zorgvuldig uitgekiende zinnen.



Dat is een gave. Maar juist bij de Groningers had hij die mooipraterij achterwege moeten laten. Die mensen zitten niet te wachten op bestuurlijke spaghettislierten. Die zijn gewoon kwaad. En teleurgesteld. Die willen dan geen uitleg, of weerwoord, die willen gewoon sorry horen. En een gezicht zien dat sorry uitstraalt. Die willen gewoon tegen je vloeken, omdat ze al vijf jaar lang vloeken over hun verzakte muren, hun slepende schadeclaims en hun onverkoopbare woningen. Deze mensen lijm je niet meer met een mooie metafoor over Italiaanse deegwaar. Die hoeven even geen woorden. Kom daar maar weer eens mee wanneer je iets hebt opgelost.